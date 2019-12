RC Lens, Real Madrid : Cahuzac met Sergio Ramos au tapis

Réputé pour son caractère volcanique, le milieu du RC Lens Yannick Cahuzac joue des coudes dans ce domaine avec le défenseur central du Real Madrid Sergio Ramos.

Il ne faut surtout pas énerver Yannick Cahuzac (34 ans) quand il est en tenue de travail. Le milieu de terrain du RC Lens est une véritable teigne quand il s’agit de défendre ses couleurs sur un rectangle vert. Sa réputation en Ligue 1 et désormais en Ligue 2 n’est plus à faire. En Europe, Cahuzac va aussi commencer à être connu.

Opta nous fait ainsi savoir que le RC Lens est le joueur de champ des cinq grands championnats européens à avoir été expulsé le plus souvent lors de la décennie 2010-2019 ! Le joueur Sang et Or a reçu 11 cartons rouges en L1 sous le maillot du SC Bastia et du Toulouse FC.

11 – Only Yannick Cahuzac (11) has been sent off more times than Sergio Ramos (10); and only Jose Fonte (15) has concede more penalties than Real Madrid’s defender (13 level with Glik) in the Top 5 European Leagues this last decade. Severity#Opta2010s pic.twitter.com/d9kfz9pkXc

— OptaJose (@OptaJose) December 23, 2019