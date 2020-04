RC Lens : reprise, entraînement, huis clos… Franck Haise partage ses inquiétudes

true

Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, s’est confié dans les colonnes de la Voix du Nord sur la situation actuelle. Avec beaucoup d’inquiétudes.

A l’image de de ses joueurs, qu’il a sondé et pour qui l’incertitude devient « pesante », le coach du RC Lens n’est pas serein vis-à-vis de la situation actuelle. Tout d’abord parce qu’aucune issue n’est pour le moment concrète. Mais aussi parce que la manière dont la reprise est envisagée l’inquiète. Tout comme ses joueurs qui sont « dans le doute ».

Franck Haise confie en effet que quasiment tous les coachs des clubs professionnels se sont consultés, et s’étonnent du calendrier évoqué pour la Ligue 1. « A partir du moment où la saison prochaine est fixée au 28 août, on estime qu’il faut au moins trois semaines pour se préparer et deux semaines pour prendre des vacances. Actuellement, on ne peut pas dire que les joueurs sont en vacances. Avec ces recommandations, on était donc sur une fin de saison mi-juillet. Là, on parle déjà de début août. Là, sur la saison actuelle, on estime qu’il faut minimum trois semaines mais trois semaines où l’entraînement collectif est possible. Pas des séances avec des petits groupes, c’est juste impensable », souligne le coach lensois.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

En prime, la manière dont les rencontres vont se dérouler, avec des huis clos probables, n’enchante en rien Franck Haise. « Je valide l’avis des supporters. Quel que soit le sport, c’est fait pour avoir du public. Et pour les acteurs, ça n’a plus rien à voir. Contre Orléans, dans un grand stade, on a vu la difficulté de jouer dans ces conditions. C’est loin, très loin de ce qu’on aime », regrette déjà l’entraîneur des Sang et Or.