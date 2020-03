RC Lens : Sikora s’est fait savonner la planche, Montanier aussi ?

true

Ancien adjoint d’Eric Sikora au RC Lens jusqu’à l’été 2018, Daniel Moreira est toujours dans l’attente que son numéro 1 reprenne un club pour le suivre. En attendant, l’ancien attaquant a donné un entretien à « Foot Mercato » où il évoque de nombreux sujets et notamment le Racing.

Comme beaucoup, Daniel Moreira n’a pas compris l’éviction en début de semaine passée de Philippe Montanier : « On sent maintenant que le football actuel est comme ça. Dès que quelque chose ne va pas on veut tout de suite changer les personnes. Tout le monde est impatient ».

« Quelques personnes nous avaient planté des couteaux dans le dos »

S’il se dit prêt à revenir à Lens (voir même en éducateur au centre de formation) avec « grand plaisir » et avoir digéré son éviction, l’ex-buteur artésien évoque malgré tout un environnement compliqué chez les Sang et Or. Comme ce fut le cas au moment du limogeage d’Eric Sikora il y a bientôt deux saisons.

« Après, on a su que quelques personnes nous avaient planté des couteaux dans le dos, mais quand ils sont devant nous ils sourient. Mais apparemment cela marche comme ça dans chaque club. Il y a toujours des personnes qui sont contre. « Siko » reste l’idole de Lens, il y a fait toute sa formation, toute sa carrière, mais même un mec comme lui, dès que des gens ne se sentent pas d’égal à égal avec lui au niveau de la notoriété, ils sont dégoûtés et ils veulent essayer de le casser par derrière. C’est un petit peu dommage, mais c’est le football » , a-t-il lâché sans citer de nom.