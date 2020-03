RC Lens : Simon Banza trouve du bon dans son confinement

true

Confiné chez lui, l’attaquant du RC Lens Simon Banza fait contre mauvaise fortune bon cœur, en profitant des moments en famille.

L’heure est au confinement en France comme dans la plupart des pays de la planète. Un confinement que Simon Banza, l’attaquant du RC Lens, passe en compagnie de sa famille. Il en profite notamment pour s’occuper de sa petite sœur.

« Je vais bien, tout se passe bien, je suis en famille, confiné comme tout le monde. On attend que la bonne nouvelle tombe, a expliqué Banza sur le site du RCL. Avec le confinement, cela nous permet de se rapprocher de notre famille, de profiter. Je suis beaucoup avec ma petite sœur donc elle m’apprend à faire la cuisine, on regarde des séries. On fait du foot, du basket, on s’occupe. »

📽️⚽️❤️💛 Des nouvelles de @simbnz et de sa nouvelle coupe de cheveux 💇‍♂️#rclens #restezchezvous pic.twitter.com/G582ffP2x2 — Racing club de Lens (@RCLens) March 27, 2020

L’avant-centre le reconnaît : il trouve tout de même le temps long… « Ce qui me manque le plus c’est le football, les entraînements, les matches, les supporters, l’ambiance, un peu de tout. Ca commence à faire long. »