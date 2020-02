RC Lens – SM Caen (1-4) : Montanier vole au secours d’un cadre en difficulté

false

Steven Fortes de plus en plus critiqué, Philippe Montanier n’a pas voulu que son capitaine soit le coupable désigné des résultats en dent de scie du RC Lens .

Dans une période de moins bien actuellement, le RC Lens a essuyé un sérieux revers hier à l’occasion de la réception du SM Caen à Bollaert (défaite 4-1). A cette occasion, certains supporters ont commencé à se retourner contre les joueurs.

« Bollaert a grondé et c’est normal »

En tant que capitaine contesté, Steven Fortes n’a pas fui ses responsabilités face aux micros, assurant que le vestiaire mettait tout en œuvre pour relever la tête : « Bollaert a grondé et c’est normal. Nous ne sommes pas au niveau. Nous sommes dans un club qui prétend à la montée. On a pu connaître ce genre d’épisodes lors du match aller à Bollaert contre Châteauroux . On avait gagné, mais les supporters avaient grondé. Là, c’est légitime. Il faut savoir faire profil bas, travailler et redresser la barre. On espère que les supporters seront avec nous jusqu’au bout », a commenté l’ancien toulousain à « Lensois.com », se défendant de ne pas mouiller le maillot.

Pour Montanier, Fortes n’est pas pire que les autres

A l’écoute des critiques à l’encontre de Fortes, moins performant depuis son retour de blessure en 2020, Philippe Montanier y est allé de son couplet pour protéger son défenseur : « Steven est à l’image de l’équipe sur les 3 derniers matches. Ce n’est pas particulièrement Steven, c’est l’ensemble de l’équipe. On perd ce qui faisait notre force, c’est-à-dire la solidité et une certaine qualité collective puis on a désormais une certaine appréhension suite aux mauvaises performances. On perd un peu de notre sérénité. Il va falloir y remédier ».