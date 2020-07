RC Lens, Stade Rennais – Mercato : le Racing a tenté Guirassy

true

À la recherche d’un attaquant, le RC Lens a tenté d’attirer Serhou Guirassy dans l’Artois. Mais, le buteur est hors budget pour les finances lensoises.

Au RC Lens, le début de mercato est agité dans le sens des arrivées. Promu en Ligue 1, après avoir fini dauphin du FC Lorient, les Sang et Or s’activent pour construire un effectif plus dense. Les hommes de Franck Haise auront pour objectif d’obtenir un maintien rapide dans l’élite professionnelle. Pour cela, l’organigramme lensois cherchent à recruter dans toutes les zones du terrain.

Déjà, le RC Lens a validé quatre arrivées (Farinez, Badé, Clauss, Jean). Alors que Facundo Medina est annoncé proche de rejoindre la liste, les pensionnaires de Bollaert ont tenté un gros coup. Selon Mohamed Toubache Ter, insider de clubs de L1, les Artésiens ont tenté leur chance dans le dossier Serhou Guirassy. Une tentative qui s’est avérée infructueuse.

À 24 ans, le buteur va quitter Amiens. Mais, relégué pour l’heure en Ligue 2, le club picard s’accroche à son international français moins de 20 ans. Auteur de 9 buts cette saison en championnat, Guirassy attire les convoitises. Le Stade Rennais lorgne sur le natif d’Arles, qui se serait mis d’accord avec le board breton.

Pour l’instant, Bernard Joanin, président du ASC, se montre intraitable. Il réclame une somme proche de 20M€ pour lâcher son joueur engagé jusqu’en 2022. Une somme impossible à miser pour le RC Lens. Les Sang et Or devront se porter sur d’autres pistes offensives. Le nom de Gael Kakuta, lui aussi joueur de l’Amiens SC, revient avec insistance.