RC Lens : tarifs, Covid-19, Marek… ce qui change en L1 pour les supporters

Directeur du développement commercial du RC Lens Fabrice Wolniczak, a fait le point pour Lensois.com sur la campagne d’abonnements et de réabonnements. Instructif.

Quels conséquences à Bollaert avec le Covid-19 ?

« On avance avec les nouvelles qui arrivent. Pour l’instant, qui peut dire si on pourra jouer devant 5 000, 10 000, 20 000 ou 40 000 personnes ? En attendant, on avance étape par étape et on lance notre campagne d’abonnements en espérant que de bonnes nouvelles arriveront au fil du temps. Aujourd’hui on ne se donne pas tellement de limites sur la campagne d’abonnements. »

Les plus fidèles abonnés privilégiés sur les autres ?

« Il y a forcément une augmentation avec la montée. Il y avait une volonté d’avoir à travers cette grille 28 000 places avec un tarif équivalent à une moyenne de moins de 15 euros le match pour le supporter qui prend son billet à l’année. En revanche, les tarifs au match, hors abonnement et réabonnement, seront un peu plus tirés vers le haut mais on tenait à récompenser la fidélité de nos abonnés de la saison dernière et de ceux qui souhaitent nous rejoindre. »

Où en est le dossier de la tribune Marek ?

« C’est toujours un dossier en cours qui évoluera on l’espère en 2021. Pour l’instant, on ne peut pas annoncer de chiffres. Ce n’est pas nous qui décidons. Il y a déjà la volonté de l’augmentation puis après, ça se ferait par étape. Qui dit test veut dire d’abord vérifier que tout se passe bien. Pour la Delacourt, tout est question d’équilibre au niveau des choix sur les investissements à faire. Déplacer un écran a un coût, cela à un poids et ça prend du temps aussi même si ça peut paraitre simple. Cela représente un investissement, mais on sait aussi que c’est une étape à franchir. Si ce n’est pas pour demain, ce sera pour après-demain. »