RC Lens : un adversaire valide déjà la montée du Racing en L1

Gauthier Gallon, le gardien de l’ESTAC, estime que le FC Lorient et le RC Lens mériteraient d’accéder à la Ligue 1

C’est acté : en France, Edouard Philippe a sifflé la fin de la saison. La Ligue 1 ne repartira pas, pas plus que la Ligue 2. Et cela devrait permettre aux deux premiers, le FC Lorient et le RC Lens, de rejoindre l’élite. Gardien de Troyes, 4e à 2 points du RCL, Gauthier Gallon se veut fair play. « Je ne cache pas que les joueurs du HAC (6e), du VAFC (7e), de Clermont (5), de l’ACA (3e) et nous (Troyes, 4e) sommes un peu déçus car on était dans la course, il restait 10 matchs. Mais il ne faut pas se cacher que si Lens et Lorient montent, ils le méritent, il n’y aura pas de soucis sur ça », a confié le portier aubois à MaLigue2.

[Enchères solidaires | #ES21] Aujourd’hui, c’est un maillot porté en Ligue des champions par @raphaelvarane cette saison ! Offert par le joueur lui-même ! Pour enchérir et avoir toutes les infos, rendez-vous sur notre page FB ➡️ https://t.co/rE6D7ubvt5#RCLens @RCLens ❤️💛 pic.twitter.com/O7vAYsXtXl — Fédération Lens United (@FLU_Officiel) April 29, 2020

Avant d’ajouter : « Il y aura des déçus, mais pourquoi pas disputer les barrages si c’est possible? Ce n’est pas nous qui décidons. Et puis il y a des joueurs en prêts, des fins de contrat… Mais on a envie de défendre nos chances jusqu’au bout. Ce serait décevant pour nous de pas pouvoir exprimer ce qu’on sait faire jusqu’à la fin. Si c’était mission impossible de décrocher une montée, je comprendrais, mais quand je vois l’écart qui n’est pas conséquent, on peut être un peu déçus. »