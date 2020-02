RC Lens : un avenir doré offert aux Sang et Or après Grenoble ?

false

Avec le faux-pas de l’AC Ajaccio vendredi soir, le RC Lens a une très belle occasion de prendre le large dans la course à la deuxième place de Ligue 2. Pour cela, encore faut-il faire chuter Grenoble qui se déplace à Bollaert ce lundi.

Les Grenoblois ne se présentent d’ailleurs pas en victime dans l’enceinte nordiste, comme l’a expliqué le coach Philippe Hinschberger dans des propos relayés par Lensois.com. « Le match plus l’ambiance et le public qui va pousser son équipe fait que c’est un match particulier que de jouer à Bollaert. Mais nous n’irons pas là-bas pour faire la fête du slip. On a montré qu’on avait des bons résultats en déplacements ! On est allé à Troyes qui était un gros et on a gagné (1-2) donc on aura notre mot à dire. (…) Au match aller (2-2) on a poussé le RC Lens dans ses derniers retranchements en concédant un but dans les dernières minutes. On sait donc qu’on peut leur poser des problèmes. »

Néanmoins, l’entraîneur de Grenoble sait que Lens peut réaliser un excellent coup en cas de succès. Avec même une grosse option pour la montée en Ligue 1 en cas de succès. « Le RC Lens peut revenir à 2 points de Lorient en cas de succès et surtout mettre l’AC Ajaccio à 7 points derrière. Un succès face à nous et il ne sera pas loin de l’accession. Mais il faut nous battre et ce n’est pas encore fait », a conclu Hinschberger.