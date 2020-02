RC Lens : un joueur de Metz a rendu fou Philippe Montanier

false

Elu meilleur latéral de Ligue 2 l’an dernier au RC Lens, Fabien Centonze (FC Metz) n’a cependant pas été simple à diriger pour Philippe Montanier. En effet, le coach artésien s’est souvent plaint de l’attitude du défenseur arrivé de Clermont, lequel est trop réservé et ne communique que très peu avec ses partenaires sur le pré.

Dans les colonnes de « So Foot », Centonze a reconnu que ce trait de caractère particulier en avait fait voir de toutes les couleurs au coach des Sang et Or : « Le coach Montanier se tirait des balles avec moi. Il pouvait faire des entraînements exprès pour moi, où je devais diriger la défense, sinon on ne changeait pas d’exercice. Cette année, je ne dis pas que je le fais bien, mais je le fais un peu plus ».

Malheureusement, le RC Lens ne peut plus en profiter…