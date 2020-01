RC Lens : un nouveau rôle pour Jimmy Adjovi Boco

false

A 53 ans, Jimmy Adjovi Boco n’a laissé que de bons souvenirs au RC Lens, un club dont il est resté proche après y avoir connu les meilleurs moments de sa carrière. Le site Lensois.com donne de ses nouvelles, et l’ancien défenseur a pris du galon.

En effet, il a été nommé récemment nouveau conseiller technique d’Oswald Homéki, le Ministre des sports du Bénin. « Je tenais à faire partie de cette reconstruction du sport béninois, sachant tout ce que le football peut apporter à une nation en termes de développement économique, de mobilisation et d’appui social à la jeunesse », a expliqué l’ancien Sang et Or.

Capitaine de la sélection nationale béninoise dans les années 90, Adjovi Boco est également, depuis août 2017, membre du Conseil Présidentiel pour l’Afrique lancé par Emmanuel Macron, rappelle Lensois.com.