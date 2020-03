RC Lens : un premier chouchou pour Haise dans le vestiaire ? 

true

Le RC Lens s’est imposé lundi au Paris FC pour la première sur le banc de Franck Haise, remontant à la 2e place de la L2. Massadio Haïdara forfait, c’est Charles Boli qui a été désigné par le successeur de Philippe Montanier pour occuper le flanc gauche du 3-4-1-2 du RCL et l’ailier s’est illustré en signant un bon match, avec notamment un but refusé sur coup franc.

« Mon but a été refusé. Apparemment, un joueur était trop près du mur, a commenté Boli sur le site du RCL. J’étais déçu mais c’est comme ça. Il faut accepter. » Et à lui de mettre en avant la bonne opération au classement et l’apport de son nouveau coach : « Ça fait du bien de gagner. On était dans une mauvaise passe et on a tout mis en œuvre pour l’emporter. On est content. J’ai la chance de jouer avec des joueurs expérimentés. Ils me parlent beaucoup. Je suis de plus en plus à l’aise à l’entraînement. Franck Haise est quelqu’un de très honnête. Il dit les choses. On a une relation de confiance qui dure depuis 2 ans. »