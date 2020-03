RC Lens : un renfort inattendu pour l’US Orléans avant d’aller à Bollaert

true

Dernier du classement avec six points de retard sur Niort (18e) et Le Mans (19e), l’US Orléans traverse une saison terrible, marquée par des dissensions internes. Fin novembre, le directeur sportif, Anthar Yahia, a démissionné car il ne s’entendait plus avec l’entraîneur, Didier Ollé-Nicolle… qui est parti lui aussi il y a quinze jours !

Gilbert Zoonekynd a été nommé et dirigera le club du Centre en compagnie de Cyrille Carrière. Sauf que pour sa première sortie, le duo devra se déplacer à Lens lundi ! Les « Sang et Or », qui viennent de s’imposer au Paris FC (2-0), sont relancés dans la course à l’accession, eux qui viennent de remonter à la 2e place.

Pour mettre toutes leurs chances de leur côté, les Orléanais songent à s’offrir les services d’un préparateur mental ! La République du Centre a dévoilé la formation et contacté le coach en question, Nabil Hadjazi, qui a répondu : « Nous avons entamé une démarche d’échanges. Après, nous verrons avec le président et les coaches quelle est la stratégie appropriée pour travailler ensemble ». Le préparateur pourrait commencer à travailler dès cette fin de semaine, en prévision du déplacement à Bollaert !