RC Lens : un Sang et Or pointe du doigt les limites de l’entraînement à domicile

L’attaquant du RC Lens Florian Sotoca suit à la lettre le programme d’entraînement de son coach mais reconnait qu’il lui manque quelque chose.

Dans So Foot, Florian Sotoca s’est longuement exprimé sur la période très compliquée que traverse le monde à cause du Covid-19. Et sur la difficulté pour un sportif de haut niveau comme lui de conserver la forme, même en suivant un programme d’entraînement rigoureux.

« Si tu aimes le football et que tu signes à Lens, tu viens pour vibrer. Lors de notre dernier match (victoire 1-0 contre Orléans, premier huis clos de l’histoire du club), le contexte était très compliqué, mais nous nous sommes concentrés sur l’essentiel et nous avons réussi à nous adapter. Au-delà du public de Bollaert, je reconnais que le terrain, le ballon et le vestiaire me manquent. »

« Du jour au lendemain, tu passes d’une vie de footballeur à rester chez toi, où l’activité est limitée. Maintenant, j’arrive à garder la forme grâce au programme hebdomadaire individualisé des préparateurs physiques à base de course et de musculation. Pour la course, je peux faire mon fractionné dans le jardin et si je veux courir sur une longue distance, je reste dans mon périmètre d’un kilomètre autour de chez moi. Cela se passait bien sur les deux ou trois premières semaines, mais c’est vrai que plus le temps passe, plus le corps perd l’habitude de l’effort avec ballon. C’est délicat à gérer, car nous devons nous préparer à une situation encore inconnue. »