RC Lens : une faute irréparable commise à Châteauroux ?

true

Alors qu’il avait une belle occasion de revenir à un point du leader lorientais, le RC Lens s’est incliné hier soir face à la Berrichonne de Châteauroux (2-3). Et au-delà du résultat, c’est l’impression d’absence des « Sang et Or » qui a fait causer, eux qui affrontaient une équipe mal en point(s). Si bien que Yannick Cahuzac n’a pas hésité à pousser un coup de gueule au micro de Canal+ Sport.

« C’est une faute professionnelle. On a lâché le match pendant 20 minutes. On réagit à 3-0 alors qu’on aurait dû jouer à 1-0 comme lors des 10 dernières minutes. C’est difficilement explicable. C’est désolant. C’est une grosse contre-performance. Il va falloir se laver le cerveau, travailler pour repartir de l’avant. Il faut vraiment se remettre à l’endroit. »

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Quand je vois ce que l’on est capable de faire sur 10 minutes, je ne comprends pas que l’on n’arrive pas à faire cela sur une heure. Je ne pense pas que les matches précédents étaient ratés même si Grenoble était compliqué avec un bloc bas. Ce sera ça, pas mal de fois. On fait une bonne première mi-temps, mais on fait une erreur et on le paie cash. On a lâché, c’est difficile à expliquer. Ce n’est pas possible. Il faut une grosse remise en question, se dire les vérités en face pour repartir de l’avant. »