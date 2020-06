RC Lens : une vague de prolongations décidée à la Gaillette !

true

Alors que de nombreux jeunes footballeurs vont payer la crise du coronavirus, le RC Lens a choisi de se démarquer en donnant sa chance à tous ses jeunes.

Avec la crise sanitaire du Covid-19, au RC Lens comme ailleurs, beaucoup de jeunes footballeurs de centre de formation, non conservés dans leurs clubs professionnels respectifs, vont se retrouver sur le carreau. Une situation sociale très compliquée pour des joueurs n’ayant rien pu anticiper sur la suite de leur vie et de leur carrière et qui comptaient sur la période charnière de février à avril pour être repérés.

Comme le rapporte « L’Equipe », l’exemple d’humanité du RC Lens est à saluer dans ce contexte sinistré. En effet, la direction du centre de formation artésien, en accord avec ses éducateurs, a fait le choix de reconduire tous les joueurs dont les contrats ne devaient initialement pas être prolongés avant la crise.

Une manière de leur donner une ultime chance de convaincre… Ou davantage de temps pour être vus par les recruteurs ou rebondir.