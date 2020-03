RC Lens – US Orléans (1-0) : les supporters ont vraiment manqué aux Sang et Or

true

Deuxième match de Franck Haise sur le banc du RC Lens, deuxième victoire (1-0 hier contre Orléans après le 2-0 au PFC). Et voilà les « Sang et Or », en crise au moment du renvoi de Philippe Montanier, revenus à un point du leader lorientais. Mais il a manqué quelque chose hier aux Artésiens : leur public.

Comme l’a expliqué Yannick Cahuzac au micro de Canal+, si tous les clubs sont logés à la même enseigne, le Racing souffre sans doute plus que les autres vu l’engouement autour de lui : « C’est compliqué. Chez nous, notre public, c’est vraiment un 12e voire un 13e homme ».

#RCLUSO 🗨️ @yannickcahuzac (@RCLens) : « Tous les clubs ne peuvent pas se vanter d’avoir un public comme le notre. C’est vrai que c’est une grosse perte pour nous » pic.twitter.com/BZb9nsfY82 — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 9, 2020

« Il nous pousse à nous transcender, à attaquer, à défendre. C’est un gros handicap pour nous. Après, c’est vrai que c’est pareil pour tout le monde mais tous les clubs ne peuvent pas se vanter d’avoir un public comme le nôtre. C’est vrai que c’est une grosse perte pour nous. »

Notons qu’ils ont aussi manqué au speaker du stade Bollaert-Delelis, obligé de célébrer tout seul le but de Florian Sotoca :