RC Lens : vers une deuxième saison de « Lens, de sang et d’or »

Diffusée sur la Chaine l’Equipe, la série retraçant le parcours du RC Lens la saison passée fait un tabac. Des intérêts se massent pour une deuxième saison.

Promu en Ligue 1, le RC Lens prépare son retour dans l’élite professionnelle avec sérieux. Les Artésiens ont presque bouclé leur recrutement avec les arrivées de sept nouveaux éléments (Farinez, Clauss, Badé, Medina, Kakuta, Ganago et Jean). Au-délà de l’excitation, le peuple Sang et Or découvre les coulisses de la montée.

Cette saison, La Chaîne l’Equipe a suivi en inside les pensionnaires de Bollart-Delelis. Intitulée « Lens, de sang et d’or », cette série revient sur l’histoire et les déboires du club issu du bassin minier. En fil rouge, elle retrace le parcours vers l’accession en ligue 1.

Devant les réactions pleines d’enthousiasmes, et les bons résultats au niveau des audiences, des diffuseurs sont rentrés en contact avec l’organigramme lensois. Selon le Journal du Dimanche diverses plateformes et chaines de diffusion sont intéressés par le concept d’Elide Productions.

Pour le moment, les discussions ne sont pas avancés. En l’état, rien n’est fait, mais en tout cas l’intérêt est présent chez les diffuseurs. À savoir maintenant si Franck Haise et ses ouailles accepteront de se mettre à nouveau à nu devant les caméras. La pression sera importante pour glaner le maintien au sommet de l’échiquier du football français.