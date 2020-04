RC Lens : Yannick Cahuzac et cette image qu’il n’aime pas

true

Le milieu de terrain du RC Lens, Yannick Cahuzac, a une réputation de joueur engagé, souvent averti. Pas de quoi lui faire plaisir, bien au contraire.

Le garçon est fougueux. Et sa réputation, depuis des années, n’est vraiment plus à faire. On parle ici du milieu de terrain du RC Lens, Yannick Cahuzac qui, aujourd’hui comme hier, continue d’être averti par le cors arbitral. Le joueur au sang chaud se satisfait-il de cette image qui lui colle à la peau. Pas vraiment, non.

Surtout si l’on se fie à ses propos accordés au site officiel du racing et retranscrits par Maligue2.

« Il y a cette image qui me colle à la peau, cette réputation et celle de Bastia qui font que j’ai pris certains cartons immérités. Ce n’est pas quelque chose dont je suis fier. Je ne me la raconte pas en disant que j’ai pris x cartons. Cela fait partie de ma carrière. J’ai tellement envie de réussir que parfois j’ai du mal à me contrôler et j’essaye de régler des problèmes qui ne me concernent pas. »

Je peux aussi être submergé par mes émotions. Et puis j’ai aussi un jeu engagé. Inconsciemment, je pense que certains arbitres veulent m’avertir pour me calmer. Et puis c’est plus « facile » de réprimander un Cahuzac qui comptabilise pas mal de cartons qu’un jeune joueur. Honnêtement, j’ai d’excellentes relations avec beaucoup d’arbitres. »