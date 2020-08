Résultat Ligue 1 : le RC Lens chute à Nice pour son retour en Ligue 1 (1-2)

false

Dans un match qui pourra lui laisser quelques regrets, le RC Lens s’est incliné ce dimanche sur la pelouse de l’OGC Nice (1-2).

Pour son grand retour dans l’élite, le RC Lens n’a pas à rougir de sa performance face à Nice. Mais pourra regretter un certain manque de réalisme. En effet, après l’ouverture de Kakuta sur penalty (11e) les Sang et Or ont eu l’occasion de marquer par Ganago (21e) ou Banza (70e).

Finalement, c’est Nice qui a su se montrer décisif par l’intermédiaire de Gouiri, auteur d’un remarquable doublé (23e, 75e) pour donner la victoire aux Aiglons.