Résultat Ligue 2 : le RC Lens est mené par le SM Caen à la mi-temps (1-2)

Ce samedi, le RC Lens dispute le choc de la 26e journée face à Caen. Une rencontre importante pour le Racing qui a perdu sa 2e place hier puisque l’AC Ajaccio l’a emporté contre Le Mans (2-0), alors que le leader Lorient a gagné à Rodez (1-0). Pour ce rendez-vous, Philippe Montanier a décidé notamment de démarrer sans Florian Sotoca laissé sur le banc, comme lors du dernier match à Bollaert contre Grenoble (0-0).

(1-0) 11 : BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT de #Jean !! Quelle ouverture du score ! Le buteur est bien servi par @MassadioHaidara et trompe le gardien en frappant entre les jambes ! #RCLSMC #rclens pic.twitter.com/rWmhD9kxYU — Racing club de Lens (@RCLens) February 22, 2020

Mais à la mi-temps, alors que le RCL avait ouvert le score grâce à Corentin Jean (11e), c’est Caen qui est devant, via deux penaltys transformés par Tchokounté (22e) et Prince Oniangué (31e), à la stupeur du public de Bollaert. La seconde période promet une belle empoignade. Ce sera sans Haidara, sorti sur une civière après un choc violent et remplacé par Traoré (45e).