Résultat Ligue 2 : le RC Lens mène au Paris FC à la mi-temps (1-0)

Exit Philippe Montanier. C’est Franck Haise qui est sur le banc du RC Lens pour cette fin de saison. Le nouveau coach du RCL débute son aventure ce soir au Paris FC où les Sang et Or ont la 2e place de la L2 en vue en cas de victoire. Un succès leur permettrait en effet de passer devant l’AC Ajaccio, qui n’est qu’à 2 points, et Troyes (à la différence de buts).

Sotoca a trouvé la faille

Haise doit composer avec les absences de Gaëtan Robail (blessé), Massadio Haïdara (blessé) et Clément Michelin (suspendu). Capitaine discuté sous Montanier, Steven Fortes est titulaire mais c’est Yannick Cahuzac qui porte le brassard de capitaine.

A la pause, le RCL mène 1-0 grâce à Florian Sotoca, impliqué dans 6 buts lors de ses 9 dernières titularisations en Ligue 2 (4 buts, 2 passes décisives).

Organisé en 3-4-1-2 avec Mauricio en soutien du duo Sotoca-Banza, le RCL, dominateur devant plus de 1000 Lensois, a trouvé la faille grâce à l’ancien grenoblois, suite à un ballon cafouillé par le PFC et remisé par Traoré (37e). Leca n’a quasiment pas eu à intervenir, sous un vent violent.