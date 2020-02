Résultat Ligue 2 : Le RC Lens s’incline à Châteauroux (2-3) 

false

Le RC Lens pouvait revenir à 1 point de Lorient, qui s’est incliné à domicile contre Clermont ce week-end, en l’emportant ce soir sur la pelouse de Châteauroux, 16e de L2. Mais la rencontre a accouché d’un scénario improbable avec une défaite des protégés de Philippe Montanier. Devant plus de 500 supporters lensois, la Berri a ouvert le score peu avant la mi-temps par Keny suite à un ballon perdu par Fortes (40e).

Une fin match complètement folle, un but refusé sur une action très litigieuse

Et au retour des vestiaires, la défense lensoise a cédé deux autres fois, avec des buts signés Diarra (65e) et Opéri (69e). Châteauroux n’avait jamais marqué deux buts cette saison à Gaston-Petit. Et le RCL n’en avait encaissé que deux en 2020 ! Fabri a stoppé un penalty de Mauricio (78e) peu avant la réduction du score de Doucouré (82e).

Un second but de Banza (85) a permis au RCL de croire à une folle « remontada », mais ce même Banza a buté sur Fabri (88e)… avant de se voir refuser un but qui paraissait valable, sur un centre de Michelin (89e). Une soirée difficile pour les Lensois, qui restent à 4 points de Lorient. Châteauroux reste 16e mais prend un peu de distance avec la zone rouge.