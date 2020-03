Résultat Ligue 2 : Sotoca relance le RC Lens, vainqueur au Paris FC (2-0)

true

Exit Philippe Montanier. C’est Franck Haise qui était sur le banc du RC Lens ce soir à Charléty, et qui le sera jusqu’à la fin de la saison. Et le nouveau coach du RCL a débuté son aventure par une victoire au Paris FC où les Sang et Or ont récupéré la 2e place de la L2 grâce à un doublé de Florian Sotoca (37e, 47e).

Sotoca met Haise à l’aise

Devant plus de 1000 Lensois, l’ancien grenoblois, impliqué dans 7 buts lors de ses 9 dernières titularisations en Ligue 2 (5 buts, 2 passes décisives), a trouvé la faille suite à un ballon cafouillé par le PFC et remisé par Traoré (37e), avant de doubler la mise au retour des vestiaires sur un décalage de Banza, du talon (47e). Un 3e but a été refusé à Boli, sur coup franc, pour une faute de Jean (91e).

Un premier match bien maitrisé pour Haise, qui avait opté pour un 3-4-1-2 avec Cahuzac en capitaine. Leca n’a quasiment pas eu à intervenir, sous un vent violent, et voilà le RC Lens qui dépasse l’AC Ajaccio et Troyes (à la différence de buts), à seulement 4 points du leader lorientais. Une excellente opération dans la course à la L1.