Résultats Coupe Gambardella : le PSG écrase le RC Lens (6-2)

Le RC Lens n’a pas existé aujourd’hui face au PSG. Après une bonne entame, les Sang et Or se sont écroulés en encaissant pas moins de trois buts entre la 25e et la 30e minute de jeu.

Si baldé a ramené un peu d’espoir sur penalty, les Parisiens ont encore appuyé sur le champignon après la pause grâce à ces diables de Kouassi et Aouchiche.

Au final, le PSG s’impose largement contre le RC Lens (6-2). Et il n’y aura pas de deuxième set. De son côté, l’OL a disposé du FBBP01 grâce à un but de Wissa (1-0).