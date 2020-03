Stade de Reims, RC Lens : une revanche entre les deux clubs se profile

false

Il y a quelques mois, le Stade de Reims et le RC Lens avaient eu l’occasion de s’affronter en match amical. Une rencontre qui ne restera pas sans suite.

Visiblement, une relation de confiance semble s’installer entre le Stade de Reims et le RC Lens. Au mois d’octobre dernier, les Sang et Or avaient reçu les Champenois dans le Nord pour une rencontre amicale au milieu du mois d’octobre.

Il semble que les deux parties aient convenu d’une revanche. Comme l’a annoncé le compte Twitter du club, le Stade de Reims va recevoir à son tour le club nordiste. Une rencontre qui aura lieu à huis clos au centre Raymond Kopa le 27 mars prochain. Soit durant la prochaine trêve internationale.

Pendant la trêve internationale qui se profile à la fin du mois, les Rouge et Blanc disputeront un match amical ?#SDR ? @RCLens

? Vendredi 27 mars

? 11h00

❌ Huis clos — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 4, 2020

Lors du match aller le 11 octobre dernier, les deux équipes s’étaient séparées dos à dos (1-1). Banza et Suk avaient été les deux buteurs de la rencontre.