Stade Rennais : Bourigeaud garde un souvenir amer au RC Lens

Le temps n’efface pas tout. Les supporters du RC Lens ont payé cher pour le savoir à la toute fin de la saison 2016-2017.

Lors de la dernière journée, un but du SC Amiens dans les arrêts de jeu avait en effet privé les Sang et Or d’une remontée en Ligue 1. Benjamin Bourigeaud (26 ans) n’a toujours pas effacé ce douloureux souvenir de sa mémoire.

« Ce fut terrible, j’ai pleuré ce jour-là, c’était dur… »

« Le match le plus frustrant ? Celui de la « non remontée », avec Lens, assure le milieu du Stade Rennais dont les propos sont relayés par le site Lensois.com. Nous gagnons 3-1 contre Niort mais nous ne montons pas… C’était très dur, je savais que c’était probablement mon dernier avec les Sang et Or. C’est mon club de cœur. Ce fut terrible, j’ai pleuré ce jour-là, c’était dur… »