Ligue 2 : Auxerre prend la tête, Angers cale d'entrée

Si les Verts se sont faits surprendre à Geoffroy-Guichard pour la reprise de la Ligue 2, les favoris ont globalement répondu présent ce samedi. En déplacement à Valenciennes, l'AJ Auxerre n'a pas fait de détails (victoire 4-1). Les Icaunais partagent la tête avec Guingamp, qui a retourné Annecy en deuxième période (4-1). Le SM Caen, victorieux à Charléty contre le Paris FC (2-0), complète ce premier podium de la saison.

Les autres relégués de L1 ont souffert

Parmi les relégués, l'AC Ajaccio a été accroché chez lui par Rodez (1-1). Le promu Dunkerque a tenu en respect l'ESTAC (2-2) et le SCO Angers a chuté à Laval (0-1). Amiens a battu QRM au bout du temps additionnel (1-0). Concarneau et Bastia se sont quittés dos à dos (0-0). Au classement des buteurs, on retrouve deux auxerrois (Camara, Hein) et un dunkerquois (Ghrieb) en tête grâce à leurs doublés respectifs. Pour le dernier match, Bordeaux affronte le Pau FC lundi soir.

