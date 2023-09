Ligue 2 : l’ASSE revient dans la course, Laval toujours leader, Grenoble dauphin

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Avec ses 11 points, l’ASSE est désormais 7ème mais avec toujours cinq unités de retard sur le leader Laval, qui a retourné Guingamp après avoir été mené à la maison (2-1). Victorieux 2-1 de Quevilly, Grenoble prend la deuxième place devant Amiens, accroché par Valenciennes (0-0) et l’AJ Auxerre, qui a battu l’ESTAC (2-1) plus tôt dans la journée. Rodez, qui s’est imposé 2-1 à Dunkerque est aussi devant les Verts au goal-average (6ème avec +3 contre +1 pour l’ASSE).

Les promus et Quevilly dans la zone rouge

On assiste d’ailleurs à un vrai resserrement dans le classement avec le succès du SCO Angers contre Bastia (2-0) et celui d’Annecy sur le terrain de Pau (3-0). Ajaccio, qui a battu le Paris FC (2-1) se donne de l’air. En bas du classement, on retrouve Quevilly – la dernière équipe qui n’a toujours pas gagné après 7 matchs (2 pts), les promus Concarneau et Dunkerque ainsi que le VAFC. S’il bat Bordeaux, le SM Caen a l’occasion de reprendre la seconde place.

Podcast Men's Up Life