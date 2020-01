RC Lens – Clermont (1-1) : les supporters ont mis une pile à Corentin Jean

true

Le RC Lens patine pour démarrer la nouvelle année. Après avoir été accrochés à Guingamp la semaine dernière, les Sang et Or l’ont encore été à Bollaert par Clermont (1-1). Les hommes de Philippe Montanier ont été menés au tableau d’affichage avant de se rejoindre le club auvergnat après l’entrée de jeu de Corentin Jean.

Le coach du RC Lens a apprécié l’entrée des remplaçants. « Mes deux derniers remplaçants (Gillet et Jean) sont entrés avec l’idée de mettre un milieu capable de presser et d’être à la finition. Corentin Jean a fait également une bonne rentrée. Il marque et place une tête sur la barre transversale. Quant à Gradit, il est sorti pour un problème ophtalmologique. Steven (Fortes, son remplaçant) aurait dû seulement reprendre avec la réserve ce samedi », a-t-il affirmé. Jean, lui, estime qu’il aurait pu marquer plus devant Clermont.

« On est obligé de se donner à 100% »

« Je suis satisfait, sourie l’ancien Toulousain dans L’Équipe. Je mets ce but mais je suis un peu déçu car j’aurais pu en mettre deux ou trois sur d’autres situations (tête sur la barre, 84e, tir à bout portant détournée par Dupé, 87e). Quand je suis rentré, j’ai tout de suite senti les supporters derrière moi et l’équipe. On est obligé de se donner à 100%. Si on égalise, c’est aussi grâce à eux. Il y a un bon groupe. Je suis quelqu’un de très simple qui s’est bien fondu dans le moule. J’espère être dans la continuité. Tout ce que j’ai en tête, c’est de renouer avec la victoire. J’engrange de la confiance avec ce but. C’est de mieux en mieux. »