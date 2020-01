RC Lens : les supporters lensois ont marqué le coup à Guingamp

true

Le match nul qui a sanctionné le choc entre l’EA Guingamp et le RC Lens samedi soir en Bretagne (1-1) était teinté d’émotions. Au Roudourou, l’ombre du jeune défunt Nathaël Julan a plané sur la rencontre, avec une minute de silence dédiée avant le coup d’envoi du match.

Ce moment de recueillement a été parfaitement respecté par les supporters présents au stade, y compris chez les fans du RC Lens. Jérémy Mellot (25 ans) a souhaité saluer l’attitude des fans Sang et Or après la partie.

« Les supporters lensois ont respecté l’hommage »

« Les supporters ont rendu un hommage très beau à Nathaël. C’était une force supplémentaire pour nous. On est vraiment satisfait du résultat. On aurait pu perdre, mais nous avons répondu présents dans tous les domaines, c’est vraiment cool. On remercie également les supporters lensois qui ont respecté l’hommage. Ils n’étaient pas obligés, mais dans ces moments-là, on passe un peu hors foot. C’est le côté humain qui ressort », a témoigné le défenseur de l’EAG dont les propos sont relayés par le site Lensois.com.