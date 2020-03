Résultat L2 : le FC Lorient perd encore, Ajaccio second !

false

Rien ne va plus au FC Lorient. Leader de Ligue 2, battu trois fois lors des quatre derniers matchs, les Merlus sont encore tombés ce samedi après-midi sur la pelouse de l’AC Ajaccio, nouveau dauphin (1-0).

L’unique but du match est œuvre de l’ancien lensois Cyrille Bayala, bien servi par Laci à la 52e minute. Un but qui permet au club corse de se hisser provisoirement au second rang du classement (52 pts) à deux unités de leurs adversaires du jour.

Lundi, le RC Lens – qui reçoit la lanterne rouge de l’US Orléans à Bollaert – a l’occasion de revenir à un point des Bretons et de récupérer seul la place de dauphin.