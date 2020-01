Résultat Ligue 2 : Le Havre s’impose contre Troyes (1-0)

false

Après quatre succès consécutifs, avec un seul et unique but encaissé sur la série, Troyes, qui s’était incliné sur la pelouse de Clermont (3-2) lors de la dernière journée, pouvait se hisser sur le podium de la Ligue 2 en cas de victoire au Havre ce lundi soir. L’ESTAC pouvait revenir à un petit point de Lens, deuxième, et quatre de Lorient, leader du championnat.



Mais le HAC avait aussi un gros coup à jouer, avec la possibilité de grimper jusqu’à la cinquième place s’ils venaient à remporter la rencontre. Et finalement, ce sont les Normands qui l’ont emporté. Bernabas Bese a ouvert le score (22e) sur le seul tir cadré havrais de la première mi-temps et l’ESTAC, malgré sa domination, n’a pas réussi à égaliser, un but contre son camp de Bese ayant été refusé pour hors jeu dans le temps additionnel. Avec ce succès, le HAC passe devant VA et Clermont, et revient à 3 points des Troyens.