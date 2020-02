Résultat Ligue 2 : le SM Caen corrige le RC Lens à Bollaert (4-1)

false

Le RC Lens recevait le SM Caen à Bollaert pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. Les Sang et Or ont explosé après avoir ouvert le score (1-4).

Le RC Lens n’y arrive plus. Après avoir été battus à Châteauroux lundi, les Sang et Or ont littéralement explosé en vol ce samedi à Bollaert (1-4) au terme d’un match très heurté (7 cartons jaunes, un rouge). Après l’ouverture du score de Jean pour le Racing (1-0, 11e), le SM Caen a égalisé sur un penalty de Tchokounté (0-1, 22e), avant de récidiver par Oniangué (0-2, 31e).

Après le repos, les visiteurs se sont régalés devant les boulevards offerts par la défense artésienne. Oniangué s’est offert un doublé (1-3, 72e) avant que Tchokounté n’en fasse de même (1-4, 74e) juste après l’expulsion de Michelin (73e).

Au classement, le RC Lens pointe au troisième rang derrière le FC Lorient (7 points davance) et l’AC Ajaccio (1).