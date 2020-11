Résultats L2 : le PFC poursuit son cavalier seul, Toulouse perd 5-4 au Stadium

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Ce samedi en début de soirée, il y avait huit matches de Ligue 2 au programme et il y a eu du spectacle et deux matches fous. Vainqueur à Dunkerque (1-0, but de Warren Caddy), le Paris FC conforte son avance. En effet, sur son terrain, l'ESTAC a partagé les points contre Chambly (2-2). Le club de l'Oise a d'ailleurs été valeureux en égalisant à 10 contre 11.

Parmi les grands gagnants du soir, Niort – qui s'est imposé 4-3 à Sochaux – monte sur le podium. Scénario de fou à Toulouse où les Haut-garonnais s'inclinent 4 à 5 face au VAFC avec un quadruplé côté nordiste du défenseur valenciennois Jeoffrey Cuffaut. Caen s'arrache pour battre Nancy dans le money-time (2-1) malgré une réalisation pour les lorrains de l'ancien vert Kenny Rocha Santos. Victoires de l'AJ Auxerre, de Pau à Châteauroux et d'Ajaccio à Rodez...

Tous les scores :

Auxerre 2–1 Amiens

ESTAC 2–2 Chambly

SM Caen 2–1 AS Nancy-Lorraine

Châteauroux 0–3 Pau

Dunkerque 0–1 Paris FC

Toulouse FC 4–5 VAFC

Rodez 0–1 AC Ajaccio

Sochaux 3-4 Niort