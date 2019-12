Résultats Ligue 2 : Chevalier douche Lorient, Guingamp cartonne

false

Surprise ce vendredi soir lors des matchs de Ligue 2 avec la lourde défaite de Lorient à Valenciennes (0-3). Guingamp a lui frappé fort.

Lorient a loupé l’opportunité de prendre le large sur Lens qui pourrait reprendre la première place de Ligue 2 ce samedi contre Niort. Les hommes de Christophe Pélissier se sont lourdement inclinés à Valenciennes, emmené par un énorme Teddy Chevalier auteur d’un triplé. Guingamp, avec notamment un triplé de Rodelin, s’offre également un beau carton à Châteauroux (5-1).

Dans les autres matchs de la soirée, Orléans respire après un court succès contre Sochaux (1-0). Le Havre et Clermont loupent le coche avec des nuls contre Chambly (1-1) et à Caen (0-0). Auxerre et Nancy se séparent dos-à-dos (0-0) alors que Grenoble a disposé de Rodez (2-1).