Résultats Ligue 2 : Grbic assomme l’ESTAC, Ajaccio et le Havre assurent

Il aura fallu un festival du buteur autrichien pour que Clermont fasse tomber le troisième de Ligue 2 qui reste tout de même sur le podium (3-2). En haut du classement, les bonnes affaires sont pour l’AC Ajaccio qui a battu Grenoble (3-1), pour Le Havre qui est allé gagner à Niort avec un but de Kadewere (1-0) et pour Nancy qui a battu Valenciennes à domicile (1-0).

Plus bas dans le classement, Auxerre (contre Le Mans, 1-0), Châteauroux (sur la pelouse de Rodez, 2-1) et Chambly (contre Orléans, 1-0) ont signé des succès importants. Sochaux et le Paris FC se sont quittés sur un nul (1-1).