Résultats Ligue 2 : le Paris FC n'y arrive plus, le Toulouse FC gagne encore

Ce samedi à 15 heures, il y avait deux matches de la 16e journée de Ligue 2 au programme. Rayonnant en débuyt de saison, le Paris FC n'y arrive plus. Les hommes de René Girard se sont une nouvelle fois inclinés sur la pelouse du Clermont Foot (2-3, doublé de Dossou et but de Berthomier contre un csc d'Ogier et un but de Julien Lopez pour les Franciliens) et glissent à la cinquième place.

En pleine remontada, le Toulouse FC continue sa folle série en s'imposant contre Le Havre (4-3)... Grâce à un penalty transformé par Spierings à la 98e minute ! Les Violets menaient 3-1 avec des buts de Healey (doublé) et Adli avant de se faire remonter et de gagner au bout du bout du temps additionnel.