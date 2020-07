Juventus : Cristiano Ronaldo montre des signes d’agacement très positifs pour l’OL

Il y a des soirs où Cristiano Ronaldo doit se rendre à l’évidence : il peut y avoir meilleur que lui. Même sur la durée d’une saison, l’attaquant portugais a beau être résistant, il doit aussi s’incliner contre certains de ses adversaires. Après plus de dix ans de lutte acharnée et quotidienne avec Lionel Messi en Liga, CR7 a trouvé son pire ennemi en Serie A : Ciro Immobile.

Since Ciro Immobile signed for Lazio, only three players have outscored the Italian when it comes to league goals across Europe’s top five leagues:

1⃣3⃣2⃣ Leo Messi

1⃣1⃣5⃣ Robert Lewandowski

1⃣0⃣3⃣ Cristiano Ronaldo

1⃣0⃣2⃣ Ciro Immobile pic.twitter.com/MWokLVIQ7n

— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) July 29, 2020