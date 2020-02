Juventus : la tornade Cristiano Ronaldo veut emporter l’OL sur son passage en C1

true

Cristiano Ronaldo a déjà marqué l’histoire de la Ligue des champions de son empreinte. Le quintuple Ballon d’Or, qui vient de souffler ses 35 bougies, a soulevé la coupe aux grandes oreilles à cinq reprises (une avec MU, quatre avec le Real Madrid).

L’attaquant portugais peut-il remettre le couvert sous le maillot de la Juventus Turin ? CR7 en rêve mais il préfère ne pas brûler les étapes pour éviter de mettre trop de pression inutile sur les épaules de ses coéquipiers.

« Une 6e finale de Ligue des Champions ? C’est possible »

« Une sixième finale de Ligue des Champions ? C’est possible, a-t-il déclaré dans le quotidien lusitanien A Bola. Jouer pour la Juventus me donne la chance de gagner à nouveau. Nous savons que c’est une compétition difficile, qui dépend de nombreux facteurs, mais je pense que c’est possible parce que nous avons une bonne équipe. Allons-y étape par étape. » En cas de sacre au printemps, la Juve remporterait sa première Ligue des champions depuis 1996. En 8es de finale, CR7 et Cie seront opposés à l’OL.