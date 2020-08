OL – Bayern : Pierre Ménès donne aux Gones une raison d’y croire

false

Pierre Ménès, après avoir encensé les joueurs du PSG suite à leur qualification en finale de la Ligue des champions, s’est livré pour le choc entre l’OL et le Bayern Munich (21h).

Il n’y a pas que le PSG dans la vie. Cette saison, l’OL est aussi devenu un prétendant très sérieux au sacre en Ligue des champions après avoir éliminé des cadors comme la Juventus Turin ou plus récemment Manchester City (3-1).

Ce n’est pas pour rien si Kylian Mbappé aimerait beaucoup retrouver les hommes de Rudi Garcia dimanche en finale à Lisbonne (21h). Pierre Ménès semble rejoindre le camp du champion du monde tricolore du PSG. Même s’il admet que la montagne sera difficile à gravir, le consultant du CFC ne donne pas la partie perdue aux Gones.

« Un troisième exploit est possible pour l’OL »

« Maintenant, il faut voir contre qui Paris va jouer en finale. Le Bayern part largement favori face à Lyon. Mais l’OL n’était déjà pas favori à Turin et contre City. Un troisième exploit est possible même si cette fois, la marche semble encore plus haute pour les joueurs de Garcia », explique Ménès sur son blog. En France, le dicton ne dit-il pas « jamais deux sans trois » ?