OL – Bayern : Toko Ekambi préféré à Dembélé à cause de Depay ?

L’entraîneur de l’OL Rudi Garcia devrait finalement titulariser Karl Toko Ekambi en demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich à Lisbonne (21h).

Quel sera le onze de départ de l’OL ce soir contre le Bayern Munich ? Si un changement de dernière minute est toujours possible, c’est la question que ne se poserait plus Rudi Garcia à quelques heures de ce choc historique.

Selon L’Équipe, la dernière mise en place d’hier a donné les derniers signes d’une titularisation de Karl Toko Ekambi en attaque au détriment de Moussa Dembélé, double buteur en quarts contre Manchester City (3-1). La raison serait simple : Memphis Depay, de retour d’une longue blessure, n’est pas en capacité de faire les courses que les autres attaquants font et ce manque doit être compensé par l’ancien Lorientais.

Ekambi préféré à Dembélé à cause de Depay ?

« L’ex-Angevin, qui peut se décaler pour défendre à droite pendant le match, offre plus de polyvalence et donc l’entraîneur lyonnais l’a fait débuter contre la Juve et face à City, explique le quotidien sportif. Garcia n’annoncera son équipe qu’aujourd’hui à ses joueurs, et le duel Toko Ekambi – Dembélé ne se joue à rien, si ce n’est au feeling du coach. »