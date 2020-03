OL : inquiet, Aulas songe à un plan B contre la Juventus

true

La propagation de l’épidémie de coronavirus frappe tout particulièrement l’Italie. C’est justement à Turin que l’OL doit disputer son 8e de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus le 17 mars prochain (21h). Jean-Michel Aulas a fait part de ses doutes concernant la localisation de cette rencontre très attendue (1-0 à l’aller).

Match de ligue des champions Juventus/OL: « pour l’instant, il est prévu à la Juventus à huis clos. Mais chaque jour apporte un lot d’informations différentes » – Jean-Michel Aulas, Président de l’@OL, 🎙 d’@hchevrillon pic.twitter.com/rfmxBjbRFM — BFM Eco (@bfm_eco) March 10, 2020

« C’est une décision à géométrie variable puisqu’il semble que seuls les matchs du championnat italien soient à huis clos (ils sont en fait annulés jusqu’au 3 avril, ndlr), a expliqué le président de l’OL ce matin sur BFM Business. Par contre, les matchs internationaux ne sembleraient pas concernés et pour l’instant, le match contre la Juventus est toujours maintenu. Pour l’instant, il est prévu à la Juventus. La Juve a joué à huis clos face à l’Inter Milan dimanche dans son stade (2-0). Pour le moment, on en est là. Je pense que chaque jour apporte son lot d’informations qui est différent. »

Malte en plan B le 17 mars ?

Aulas est aussi devant un plan B en cas d’annulation du match à Turin : une délocalisation à Malte. « On est obligé, on n’a pas le choix, l’UEFA suit à la lettre les décisions et les décrets de chaque pays. Pour l’Italie, ce sera probablement à Turin. Au pire, il avait été envisagé de jouer à Malte à huis clos. On est dans l’indécision la plus totale », a-t-il conclu.