OL – Juventus (1-0) : Juninho et Garcia distribuent les bons points

L’OL a pris une option pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Conquérants et solidaires, les Gones ont dominé une pâle Juventus Turin hier à Décines (1-0) et ont affiché un visage qui fait plaisir à toute la Ligue 1.

« De manière générale, je pense que la prestation a été très bonne. Cela peut nous donner de la confiance mais beaucoup d’humilité, résume Juninho sur RMC Sport. Cela montre qu’on a de la qualité, un groupe qui a beaucoup de talent. on commence à vivre mieux ensemble, à assumer les responsabilités. On a un groupe très jeune, qui a eu du mal à assumer. On sent aujourd’hui qu’il a plus envie d’aller plus loin. Cela donne beaucoup de satisfaction. C’est un groupe jeune, qui n’a pas vraiment faim. Ce n’est pas tous mais on travaillera. Je pense qu’ils ont déjà beaucoup évolué. C’est vrai que ce n’est pas la même équipe que celle qui a joué ici (en Ligue 1). Il faut qu’on se pose la question ‘pourquoi on n’arrive pas à élever notre concentration et notre énergie collective en championnat ? »

« Les garçons ont su se mettre à la hauteur de l’événement »

Rudi Garcia partage l’analyse positive de son directeur sportif. « C’est plus qu’intéressant, ça prouve que cette équipe de Lyon peut aussi être une grande équipe. Tout est encore possible. Même si faut rester humble. La Juventus reste favorite. Sur un match on peut battre meilleur que nous, on l’a prouvé, a-t-il poursuivi. Et nous sommes encore en course dans tous les tableaux. Je regrette qu’on n’ait pas pu marquer un 2e but en première période avec la tête de Toko Ekambi, ou une ou deux autres situations. Je suis content pour les garçons ils ont su se mettre à la hauteur de l’événement. »