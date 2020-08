OM : Neuer se joint aux anciens du club pour chambrer le PSG

true

Pour quelques anciens de l’OM, il ne fait pas bon se trouver dans les rangs du PSG après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1).

Le PSG ne sera pas le deuxième club français à soulever la Ligue des champions. Vingt-sept ans après l’OM, le club de la capitale a échoué dans sa tentative contre le Bayern Munich en finale (0-1) et peut nourrir quelques regrets.

Ouaiiiiii ils ont « pas touchaowww 😂😂 »A jamais les premiers pour l’OM, mais surtout à jamais les seuls ! #AjamaisLesPremiers #TeamOM #allezlom 👊🏽👍🏽 — BRANDÃO (@EvaeversonB9) August 23, 2020

Si Thomas Tuchel préfère se tourner vers l’avenir et le recrutement, des anciens de l’OM préfèrent rester dans le présent et chambrer le PSG après sa finale perdue. Dans le sillage de Dimitri Payet, Brandao (2009-2012) a ainsi tweeté le fameux « À jamais les premiers » et un très drôle « Ouaiiiiii ils ont pas touchaowww », dans le texte. Une référence à son fameux « Je l’ai pas touché », un soir de finale Coupe de la Ligue 2010 où il avait eu un échange devenu célèbre avec l’arbitre de Marseille-Bordeaux (3-1).

Dans un style tout aussi personnel, Djibril Cissé avait une petite coupe à cajoler près de lui, quand André-Pierre Gignac a choisi la sobriété depuis le Mexique. Sur Instagram, Adil Rami a lui aussi choisi la simplicité : « Pas un rival, pas un ennemi MAIS faut accepter la défaite » Enfin, un invité surprise s’est immiscé dans ce lot de chambreurs professionnels : le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer… géolocalisé au stade Vélodrome en soulevant la C1. Un pur hasard ?