PSG – Bayern (0-1) : Neymar, Mbappé et les Qataris ciblés par la presse européenne

La presse européenne consacre une large partie de son édition du jour à la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich.

Le Bayern Munich est sur le toit de l’Europe. Pour la sixième fois de son histoire, le club allemand a remporté la Ligue des champions en dominant le PSG en finale dimanche à Lisbonne (1-0). Si la prestation du géant baavrois est mis à l’honneur par plusieurs médias, certains préfèrent se focaliser sur le passage au travers de Neymar.

« Inconsolable », titre ainsi L’Équipe en Une avec les larmes de l’attaquant brésilien du PSG. « Un super Neuer stoppe Neymar en finale », résume La Gazzetta dello Sport. Plus globalement, le duo qu’il forme avec Kylian Mbappé est pointé du doigt sur cette finale. « Neymar et Mbappé ont trop gâché, le Bayern Munich remporte son 6e trophée et va au ciel », constate le quotidien madrilène AS quand L’Équipe donne la note de 3/10 à la doublet parisienne.

« L’argent ne fait pas (encore) le bonheur »

Toujours en Espagne, Marca s’en prend directement aux dirigeants qataris du PSG : « L’argent ne fait pas (encore) le bonheur, écrit le journal espagnol avec la tête de Lucas Hernandez cachée dans la C1. Neuer a freiné Neymar et Mbappé alors que le Bayern a imposé un rythme infernal pour l’emporter. »