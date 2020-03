PSG – Dortmund : Tuchel ciblé par Doha et éjecté en cas d’élimination ?

true

Un doute plane à l’heure actuelle sur la tenue du 8e de finale retour très attendu entre le PSG et le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Ce dernier doit avoir lieu mercredi au Parc des Princes mais il pourrait se jouer à huis-clos ou même être reporté en raison des risques liés à la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Une autre interrogation plane au-dessus de la tête de Thomas Tuchel : à quoi ressemblera son avenir sur le banc du PSG. Dans son édition du jour, L’Équipe croit savoir que le coach allemand ne devrait pas poursuivre son aventure parisienne au-delà du 30 juin malgré un contrat qui court jusqu’en 2021. « Ce sera difficile de le conserver après deux échecs en Ligue des champions face à des clubs qui ne figurent pas parmi les cadors continentaux », souffle un salarié du club.

Après le couac de la saison passée contre Manchester United au Parc des Princes (2-0, 1-3), Tuchel a perdu une partie de son crédit auprès des dirigeants de Doha. Et ce n’est pas tout. « Une deuxième saison ratée au niveau européen entamerait un peu plus sa cote auprès des propriétaires, même si ce sont eux qui l’ont recruté en 2018, poursuivent nos confrères. Tactiquement, il apparaît aussi moins inspiré que lors de sa première année. Le 3-4-3 du match aller à Dortmund a interrogé, et pas seulement dans le vestiaire. Chez l’actionnaire, on a regretté que le PSG cherche à s’adapter à son adversaire plutôt qu’à imposer ses principes et son organisation. »