PSG : Luis Fernandez rectifie ses propos sur Tuchel, Navas en souffrance à Dortmund ?

Thomas Tuchel sera scruté par toute l’Europe à Dortmund (21h). La qualité du management de l’entraîneur du PSG vaudra le détour à l’heure où Luis Fernandez a émis quelques doutes à son sujet la semaine dernière. Ce mardi, l’ancien coach du PSG a tenu à atténuer ses propos.

« J’ai été mal compris et je n’ai rien contre Tuchel, bien au contraire, a-t-il rectifié au Figaro. Mais l’an dernier, il a perdu en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, sans oublier l’humiliation contre Manchester United. Ça marque. Ce sont des faits. Je n’attaque pas, car en tant qu’entraîneur j’ai aussi effectué des mauvais choix, mais on est dans une certaine démocratie pour dire ce que l’on pense. Je l’ai vu travailler au PSG. J’ai passé 10 mois à la direction de la formation du PSG et j’étais content qu’un entraîneur mette enfin en avant la jeunesse parisienne. »

Des doutes persistent au sujet de Navas

Keylor Navas fait, lui, plutôt figure de taulier vu son âge avancé (33 ans). Mais l’ancien gardien du Real Madrid sera lui aussi scruté à Dortmund sur sa qualité dans le domaine aérien, secteur où il est en difficulté et mis à rude épreuve vu sa taille (1,85m). « Pour moi, c’est un grand point faible et, aujourd’hui, il y a beaucoup de doutes à son sujet dans ce domaine, explique dans L’Équipe Christophe Lollichon, l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea. Navas aime aussi utiliser un seul poing. Et globalement, je ne le trouve pas spécialement rassurant avec cette arme. »