PSG – Mercato : une première tête est tombée après la finale de C1

Sergio Rico a officialisé ce lundi matin son départ du PSG. Au lendemain de la finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich (0-1), le gardien espagnol en sera pas conservé à l’issue de son prêt avec option d’achat.

« Je n’aurais jamais imaginé rencontrer une famille comme celle-ci. Une famille de coéquipiers, d’amis, qui se sont battus jusqu’au bout pour écrire l’histoire de ce club, affirme le portier du FC Séville sur Twitter. On ne ramène pas la Coupe à Paris, mais je suis sûr que ce groupe atteindra bientôt une autre finale. […] Ce club le mérite, et ça viendra. »

Rico était notamment titulaire lors de la demi-finale face à Leipzig, après la blessure de Keylor Navas. L’ancien gardien du Real Madrid a repris sa place dimanche à Lisbonne en livrant une prestation très honorable. Il ne peut toutefois rien sur la tête de Kinsgely Coman, libre de tout marquage sur le seul but de la rencontre.

On 1 September last year I arrived at @PSG_inside and I would never have imagined meeting a family like this. A family of teammates, of friends who have fought to the end to write the history of this club. Finally it couldn’t be, we couldn’t go back to Paris with the Cup but… pic.twitter.com/WPPAlivYIc

— Sergio Rico González (@sergiorico25) August 24, 2020