RC Lens – PSG : Pierre Ménès promet l’enfer aux Parisiens

La défaite en finale de la Ligue des champions a fait mal au PSG (0-1), qui pourrait faire tourner samedi en L1 contre le RC Lens (21h).

L’affiche fait déjà saliver les supporters du RC Lens. Samedi, en prime time, les Sang et Or reçoivent le PSG à Bollaert dans le cadre de la 2e journée de L1 (21h). La rencontre a pris un lustre supplémentaire depuis que le PSG a atteint la finale de la Ligue des champions, concédée hier devant le Bayern Munich à Lisbonne (0-1).

« Si loin, si proche… »

Si tu rates face au Bayern, le Bayern ne te rate pas. https://t.co/QQdSneYK9f pic.twitter.com/jl2C7fCsdd — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 23, 2020

La question est maintenant de savoir dans quel état seront les joueurs parisiens face au RC Lens, qui a déjà débuté sa saison en L1 hier à Nice (1-2) ? Pierre Ménès, après avoir analysé le contenu de la finale, s’est lui aussi tourné vers ce choc à Bollaert et pense que le plus dur reste à faire pour le PSG.

« Le plus dur pour Paris va être d’aller jouer à Lens »

« Désormais, le plus dur pour Paris va être d’aller jouer à Lens dans six jours avec une équipe qui devrait considérablement tourner, a-t-il glissé sur son blog. On devrait voir Icardi qui a disparu de la circulation sur et en dehors du terrain, Sarabia et d’autres. Il va falloir que le PSG se remette de cet échec et active son mercato. Parce que, après une première mi-temps plus que correcte, Kehrer a explosé face à Coman et il va peut-être falloir trouver un autre joueur à dimension technique au milieu pour pallier aux absences répétées de Verratti. »